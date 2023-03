Calciatori Panini, il Film del Campionato arriverà con un album tutto nuovo

L'attesa per il lancio dei Calciatori Upgrade 2023 è ormai giunta al termine, in edicola dal 28 marzo e dal giorno successivo sul sito ufficiale Panini. Dalla tappa di Genova del Panini Tour 2023, però, arrivano interessanti novità sulla collezione 2022-2023.

In rete sono iniziati ad apparire i primi unboxing del Blaster Box dedicato al calciomercato e agli upgrade, grazie all'anteprima riservata ai fortunati partecipanti alla tappa ligure, ma durante l'evento c'è stata anche un'altra misteriosa sorpresa: un bigliettino nel box Upgrade anticipa l'arrivo, in prevendita da maggio 2023, del nuovo album Calciatori Celebration, che promette di farci rivivere i momenti più emozionanti della stagione calcistica in corso. Ci sarà spazio per il tanto acclamato "Film del Campionato", ma anche una sezione dedicata ai futuri Campioni d'Italia, oltre ai titolari impiegati dalle squadre che hanno combattuto per il titolo o per la salvezza e, naturalmente, i premi della Lega Serie A.

Panini annuncia che ci sarà anche tanto altro, perciò non ci resta che attendere ulteriori novità. Speriamo che ci sia spazio anche per questo durante il resto del viaggio del Panini Tour, che si concluderà a Milano la prossima settimana, con le date del 1 e 2 aprile 2023: appuntamento fissato all'Idroscalo, Ingresso Riviera EST.

Il Blaster Box Calciatori Upgrade sarà in vendita al prezzo di 18 euro e al suo interno, oltre alle figurine mancanti per la sezione calciomercato per un totale di 40 pezzi, ci saranno anche un blister di sticker "Trasferito" da applicare aiutandosi tramite la checklist in dotazione e ben 60 figurine "Upgrade" su sfondo dorato, che potranno essere applicate al posto degli scudetti, dei top player e delle maglie.