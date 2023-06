Calciatori Panini, l'ultima bustina 'Reloaded' in edicola oggi 17 giugno

A poco più di due mesi di distanza dalla terza bustina Panini Calciatori Reloaded, è arrivato il momento di concludere la collezione per la stagione 2022-23, ormai giunta al termine con tutti gli esiti del caso.

Dalla vittoria del Napoli all'incredibile corsa salvezza tra Lecce, Verona e Spezia, con le prime due che hanno messo in cassaforte la prossima stagione di Serie A e la permanenza tra i "big" anche per quanto riguarda la collezione Calciatori Panini 2023-24.

Ma chi ci sarà nella quarta bustina Calciatori "Reloaded", in omaggio con La Gazzetta dello Sport e SportWeek oggi 17 giugno 2023?

Le figurine esclusive, come al solito, saranno 8, tra cui i Coach of the Month CM7, CM8 e CM9, i Player of the Month PM7, PM8 e PM9 e le ultime due figurine speciali della serie "La più amata", P8 e P13, rispettivamente Federico Chiesa per la Juventus e Khvicha Kvaratskhelia per il Napoli.

Gli ultimi tre CM saranno Maurizio Sarri, Raffaele Palladino e Vincenzo Italiano, mentre a chiudere i migliori giocatori del mese ci penseranno Khvicha Kvaratskhelia, Rafael Leao e Boulaye Dia, con la sua incredibile chiusura di campionato.

Per chi non intende perdersi neanche un pezzo di questa magnifica collezione, ricordiamo anche che in edicola c'è ancora l'Upgrade Kit Calciatori Panini, che comprende 100 figurine tra cui le 40 calciomercato e ben 60 figurine "Upgrade" per sostituire Stemma, Maglia e top player con l'alternativa dorata pensata per la prima volta per questa stagione.