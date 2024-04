Calciatori Panini 23-24: terza bustina in edicola con Gazzetta e Sportweek

A qualche giorno di distanza dall'arrivo in edicola e dal nostro unboxing di Calciatori Upgrade 2023-24, un altro tassello della Calciatori Experience è pronto a finire incollato all'interno del nostro album di figurine Panini.

Stiamo parlando della terza bustina della serie Calciatori Reloaded dedicata alla stagione 2023-2024 e che viene distribuita in omaggio acquistando la Gazzetta dello Sport e SportWeek con l'uscita di sabato 13 aprile 2024.

All'interno della bustina, come per la seconda uscita di Calciatori Reloaded 2023-24, sette nuove figurine da incollare e un coupon per una bustina digitale da riscattare sull'app di Panini Digital per la collezione Calciatrici oppure per uno dei tre album digitali Calciatori dedicati alla Serie C.

Con la terza bustina Calciatori Reloaded, troveremo queste cinque figurine della serie "La più amata", risultato delle preferenze dei tifosi:

Rafael Leao - Milan

Alessandro Buongiorno - Torino

Wladimiro Falcone - Lecce

Albert Gudmundsson - Genoa

Lautaro Martinez - Inter

Inoltre, le figurine Player of the Month e Coach of the Month coi vincitori del premio di febbraio 2024, ovvero:

Paulo Dybala - Roma - POTM Febbraio 2024

Thiago Motta - Bologna - COTM Febbraio 2024

Ricordiamo che il prossimo appuntamento per completare l'album per la stagione 2023-24 sarà in edicola il giorno 15 giugno 2024, con la quarta e ultima bustina Calciatori Reloaded.

