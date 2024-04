Calciatori Panini 23-24, finalmente in edicola gli Upgrade: cosa c'è dentro

Il calendario delle uscite Calciatori Panini 23-24 si avvicina ormai al termine. In attesa delle ultime due uscite Realoaded, le amate figurine Panini dedicate alla stagione calcistica 2023/24 aggiungono un altro importante tassello alla collezione.

Stiamo parlando dell'aggiornamento di metà campionato, le figurine Calciatori Upgrade che per il 2024 offrono un'esperienza ancora più ricca rispetto allo scorso anno, con ben 100 nuove figurine da incollare... e una sorpresa! Il pack ha un costo di 18 euro e può essere acquistato in edicola e sul sito ufficiale Panini. Al suo interno, innanzitutto, troverete non una ma tre card della serie limitata Goal Machines dedicata ai cannonieri della Serie A 2022/23. I giocatori inclusi negli Upgrade sono Giroud, Dia e Nzola.

Le figurine speciali dedicate agli aggiornamenti aumentano fino a 80, dando spazio non solo alle solite 40 figurine ma anche a due giocatori per squadra che a inizio campionato non avevano ricevuto una figurina e che si sono distinti per meriti sportivi durante la stagione. All'appello mancano solo i movimenti di mercato più tardivi del 2024, tra cui l'esonero con sostituzione sulla panchina del Lecce di D'Aversa con Gotti.

Agli aggiornamenti si affiancano 20 figurine Variant dorate, pescate dalla rosa e che ritraggono uno dei giocatori più rappresentativi di ogni squadra. Una proposta interessante, ma come l'anno scorso anche stavolta potrebbe far storcere il naso l'idea di sostituire una figurina con un'altra anziché dedicare a quest'ultima uno spazio predefinito nell'album. Infine, 11 figurine con i Player of the Month (PM) e Coach of the Month (CM), la cui serie andrà a chiudersi con le bustine Reloaded in uscita con la Gazzetta dello Sport e SportWeek (spacchettando la seconda bustina Calciatori Reloaded 2023-24 abbiamo anche specificato quali saranno le prossime date da segnare sul calendario).

