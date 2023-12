Calciatori Panini 23-24: quando escono Cartonato e figurine Gazzetta?

Il tanto atteso lancio di Calciatori Panini 2023 2024 in anteprima con Topolino a 4,99 euro ha riportato l'attenzione di grandi e piccoli collezionisti sulle figurine dei nostri idoli calcistici preferiti.

Come gli altri anni, anche stavolta però il lancio sarà dilazionato nel tempo, offrendo in prima battuta l'album, le bustine retail e il box retail da 80 pacchetti. Lo starter pack con album e tre pacchetti di figurine costa 3 euro, mentre la singola bustina ha un costo di 1 euro con sette figurine al suo interno, più il classico promo code. Il box da 80 bustine costa chiaramente 80 euro. Vale la pena notare che in questo box e nello starter pack da 3 euro non si potranno trovare le card Goal Machine fuori raccolta.

Tutte le altre esigenze, purtroppo, saranno accontentate solo nel 2024. Il Cofanetto con album cartonato, ad esempio, inizierà a essere spedito a partire dal 18 gennaio 2024 in confezione da 29,90 euro con cinque pacchetti inclusi nel prezzo.

I Fat Pack da 42 figurine (di cui 10 speciali) non subiranno variazioni di prezzo e continueranno a costare 5 euro a pacchetto, mentre l'ecoblister da 2 pacchetti costerà 10 euro. Saranno però disponibili solo a partire dal 29 febbraio 2024.

Per dare ulteriore spinta alla propria collezione, sarà disponibile anche quest'anno il Collector's Box da 100 pacchetti a 100 euro. In questo caso, sarà inclusa una card Goal Machine a scelta tra Lookman, Leao e Immobile: il giocatore incluso nel box è segnalato esplicitamente in fase d'acquisto quindi non potrete sbagliarvi.

La disponibilità del Collector's Box sarà a partire dal 12 gennaio 2023.

L'aggiornamento col calciomercato, che dallo scorso anno ha preso il nome di Calciatori Upgrade, verrà riproposto anche stavolta in pack da 100 carte con figurine speciali Upgrade e figurine Aggiornamento. Novità di quest'anno sarà l'aggiunta in questo box anche di 11 figurine di Coach of the Month e Player of the Month.

Anche Calciatori Upgrade consentirà di ottenere una card Goal Machine, a scelta tra Dia, Nzola e Giroud. Il lancio avverrà nel mese di marzo 2024, con giorno ancora da stabilire.

Ecco, invece, il calendario delle uscite della Gazzetta dello Sport con Sportweek per completare la raccolta:

3 febbraio 2024

9 marzo 2024

13 aprile 2024

15 giugno 2024

Con Gazzetta e Sportweek si otterrà in ognuna di queste quattro giornate un pacchetto omaggio contenente le figurine per completare le pagine Coach of the Month, Player of the Month e La più Amata.