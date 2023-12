Calciatori Panini 23/24, è arrivato il nuovo Album: tutte le novità

La stagione calcistica 2022-2023 si è conclusa con lo scudetto assegnato a Napoli e con l'uscita di Calciatori Celebration 2022-23 in Edicola. A quattro giornate dalla fine del girone d'andata, è arrivata la nuova collezione Calciatori Panini per il 2023-24.

In calce a questo approfondimento troverete una galleria di immagini con tutte le pagine più rilevanti del nuovo album, finalmente disponibile in edicola a partire dal 12 dicembre 2023 in bundle con Topolino al prezzo di 4,99 euro. Nello starter pack saranno anche incluse quattro bustine da sette figurine ciascuna e una card speciale di Lautaro Martinez per la serie "Goal Machines", collezione limitata da 10 card dedicate ai cannonieri che verrà distribuita parallelamente alla collezione Calciatori nel corso dell'anno. Ma partiamo proprio da qui. Passata questa prima tranche di distribuzione con Topolino, verranno inviati alle edicole tre diversi starter pack con tre soggetti "Goal Machines", ovvero Dybala, Osimhen e Berardi. Nei box da 100 bustine, invece, potrete trovare Leao, Lookman e Immobile. Infine, per completare la raccolta, Dia, Nzola e Giroud saranno distribuiti con Calciatori Upgrade 2023-2024.

Per averle tutte e 10, dunque, sarà praticamente obbligatorio scambiare con altri appassionati. Per fortuna, la figurina presente nei box sarà indicata all'esterno quindi potrete scegliere quello che preferite. Passiamo ora all'album e alla collezione propriamente detta, che conta in totale 697 figurine. La differenza più marcata rispetto allo scorso anno è nella riduzione della rosa delle squadre di Serie A, che passa ad appena 20 giocatori, mentre restano le immancabili due figurine dedicate al top player e alla nuova firma. Ci sarà ancora spazio per l'allenatore, mentre la maglia non avrà una figurina dedicata. Al contrario, troveranno posto in seconda pagina due spazi destinati a due diverse figurine della collezione Calciatori Upgrade. Il calciomercato ha due paginone dedicate, mentre le figurine "La più amata" non si incolleranno nella pagina della squadra ma in un paginone a parte.

Altra novità di rilievo riguarda la presenza di una pagina dedicata al campionato eSerie A TIM, mentre la Serie B torna a tre calciatori per singola figurine.

Un plauso per la grafica, più accesa e colorata rispetto allo scorso anno, e per la scelta di ascoltare i fan e di riportare sull'album la figurina squadra sia per la Serie B che per la Serie C, dando ulteriore valore ai campionati degli italiani per antonomasia.

Come lo scorso anno, anche stavolta in ogni pacchetto troverete un codice per la raccolta punti e per ottenere figurine digitali per gli album online dedicati alla Serie A femminile e alla Serie C. Gli appassionati potranno trovare l'album Cartonato sul sito Panini al prezzo di 29,90 euro e in omaggio riceveranno anche un cofanetto per conservare le card "Goal Machines". I box da 100 bustine saranno distribuiti a partire da gennaio 2024. I pacchettoni Super Calciatori da 42 figurine a 5 euro saranno disponibili da febbraio 2024. Infine, Calciatori Upgrade arriverà a marzo con 60 figurine calciomercato e 40 upgrade, ma non è finita qui: Panini, infatti, spiega che le figurine saranno più di 100 e all'interno ci saranno anche delle versioni speciali "variant e sorprese pensate per i collezionisti più esigenti".