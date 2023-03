Calciatori Panini 2023: arrivano gli aggiornamenti, ma cambia tutto

Anche il secondo appuntamento con Calciatori Reloaded in edicola è passato, ma il mese di marzo ha ancora qualche cartuccia da sparare per il mondo dei collezionisti e per gli amanti delle figurine Calciatori: la collezione 2022-2023 accoglierà grandi novità con il Calciatori Upgrade.

Sono ormai 15 anni che Panini ha introdotto il format degli aggiornamenti nella collezione Calciatori, con innesti di calciomercato, affiancandolo poi anche al cosiddetto "Film del Campionato" che per questa stagione è diventato appunto Calciatori Reloaded.

Anche gli aggiornamenti cambiano faccia, passando al nuovo concetto di Calciatori Upgrade, una prima assoluta per un Blaster Box più caro ma decisamente più ricco di novità. Oltre agli aggiornamenti da inserire nelle pagine centrali, infatti, ci saranno delle versioni "parallel" di Scudetti, Top Player e Maglie, con sfondo dorato. In totale ci saranno 100 figurine esclusive:

20 Upgrade Scudetti

20 Best Performer

20 Upgrade Maglie

40 figurine Calciomercato

Il prezzo del Blaster Box sarà di 18 euro, poco meno del doppio dei classici 9,90 euro ma con un numero superiore di figurine, per un totale di 100 pezzi. Sicuramente la notizia non farà impazzire tutti i fan, ma si tratta di un'occasione unica non solo per completare l'album ma anche per personalizzarlo con una serie di figurine parallel che farà gola a più di qualcuno: peccato non averlo trovato nelle prime tappe del Panini Tour 2023, ma l'aggiornamento sarà disponibile in anteprima per i fortunati collezionisti che parteciperanno alla tappa di Genova, il 25 e 26 marzo 2023 a Piazzale Mandraccio, Porto Antico.

Per tutti gli altri l'Upgrade Box arriverà in edicola il 28 marzo, ma potrà essere prenotato anche sul sito ufficiale con disponibilità a partire dal 29 marzo.