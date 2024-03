Calciatori Panini 2023-24: oggi 9 marzo in edicola la bustina con Gazzetta

La prima uscita Calciatori Reloaded 2024 l'avrete ormai aperta e appiccicata all'album. Ormai nel vivo anche del Panini Tour, scopriamo cosa si nasconde all'interno della seconda bustina di figurine Panini in edicola con La Gazzetta dello Sport e Sportweek.

Il 9 e il 10 marzo 2024, infatti, in omaggio con il giornale e la rivista sportivi, ci sarà la seconda bustina Calciatori Reloaded 2023-24, che al suo interno nasconde 7 figurine e un coupon da riscattare.

Questa uscita continuerà a essere riservata alla serie "La più amata" che per quest'anno ha un'intera pagina dedicata al centro dell'album, anziché squadra per squadra. Questi i giocatori più votati dai tifosi:

Antonio Candreva - Salernitana

Andrea Colpani - Monza

Paulo Dybala - Roma

- Roma Leonardo Pavoletti - Cagliari

Matias Soulé - Empoli

Khvicha K'varatskhelia - Napoli

- Napoli Lorenzo Montipò - Hellas Verona

Vi ricordiamo anche i prossimi appuntamenti con le figurine in omaggio da segnare sul calendario:

13 aprile 2024

15 giugno 2024

Ultima data, essenziale per completare davvero la collezione, è quella del 19 marzo, quando in edicola inizierà la distribuzione di Calciatori Upgrade 2023-24, il box espansione da 18 euro che conterrà al suo interno 80 figurine di aggiornamenti, 20 variant delle figurine base, 11 coach of the month e player of the month e una card "Goal Machine" a scelta tra Dia, Nzola e Giroud.