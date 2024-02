Calciatori Panini 2023-2024: oggi in edicola la prima bustina Reloaded

Mentre si scaldano i motori per la prima tappa del Panini Tour 2024, che partirà proprio oggi 3 febbraio 2024 a Lecce, ricordiamo anche il primo appuntamento con le figurine speciali in omaggio con La Gazzetta dello Sport e SportWeek.

Stiamo parlando della prima bustina speciale Calciatori Reloaded 2023-2024, che quest'anno conterrà ben 7 figurine "La più amata" da incollare sull'album più un coupon.

Ad accompagnarci in questa prima uscita saranno le figurine "La più amata" di:

Ciro Immobile - Lazio

Federico Chiesa - Juventus

Tommaso Baldanzi - Empoli

Teun Koopmeiners - Atalanta

Joshua Zirkzee - Bologna

Domenico Berardi - Sassuolo

Festy Ebosele - Udinese

I primi sette protagonisti di questa stagione sono già stati rivelati. L'appuntamento è in edicola, ma ricordiamo anche le prossime date da segnare sul calendario:

9 marzo 2024

13 aprile 2024

15 giugno 2024

Infine, per completare l'album con il calciomercato e con i Player of the Month e Coach of the Month, l'appuntamento sarà per marzo 2024, con l'uscita di Calciatori Upgrade, che anche quest'anno conterrà i nuovi innesti delle compagini di Serie A oltre a numerose figurine speciali, che per questa stagione hanno un posto riservato per ogni singola squadra del campionato. In totale, Calciatori Upgrade conterrà oltre 100 figurine e una card Goal Machine a scelta tra Dia, Nzola e Giroud.