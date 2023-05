Calciatori Celebration 22-23: la collezione Panini incorona la Serie A

Mentre i festeggiamenti si spostano a tavola, con la pasta Garofalo per il Napoli Campione d'Italia, anche Panini ha svelato la sua ultima proposta per la stagione calcistica ormai quasi giunta all'epilogo.

Se questa Serie A 2022-23 ha ancora tanto da dire in coda alla classifica e per le qualificazioni ai tornei internazionali, infatti, è già arrivato il momento di tirare le somme con il cosiddetto Film del Campionato, già preannunciato durante il lancio di Calciatori Panini Upgrade. Ma in cosa consistera?

Tanto per cominciare, il nuovo album già in prevendita sul sito ufficiale Panini propone il set completo da ben 144 figurine a soli 19,90 euro, spedizione inclusa. Al suo interno troverete tutto ciò che riguarda la stagione quasi giunta al termine, tra cui, appunto, il Film del Campionato coi momenti salienti dell'annata calcistica, i vincitori già incoronati per quest'anno tra cui il Napoli vincitore dello Scudetto, l'Inter che ha vinto la Supercoppa e i vincitori della Coppa Italia, che verranno decisi nel corso della finalissima del 24 maggio 2023 tra Fiorentina e Inter.

Ci sarà spazio anche per il calcio del futuro, con la Roma campione del Campionato di Serie A femminile, oltre alle neopromosse. Infine, una sezione verrà dedicata ai "rookie" migliori dell'anno, davvero tantissimi e capitanati senza ombra di dubbio dal forte georgiano del Napoli Kvaratskhelia.

La disponibilità finale è fissata per il 18 giugno 2023.