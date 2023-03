A Brera arriva lo storico caffè Rivoire famoso per il cioccolato: da Firenze a Milano

Aprirà a breve nel quartiere Brera di Milano lo storico caffè fiorentino Rivoire. Un locale sfaccettato che offre un'esperienza sensoriale eccellente, un percorso di gusto che si estende anche al cocktail bar e al ristorante.

La storia di questo nome secolare si lega a Enrico Rivoire, torinese di nascita e fornitore di cioccolato alla corte dei Savoia, che nel 1872 ebbe l'intuizione di seguire i reggenti nella nuova capitale italiana, Firenze, dove aprì un locale con “fabbrica di cioccolato a vapore”.

Il locale a due passi da Palazzo Vecchio ottenne subito un gran consenso, tanto da arrivare intatto ai giorni nostri e a spegnere ben 150 candeline sulla torta. Un traguardo che si deve al savoir-faire e all'ingegno dei maestri pasticceri che fanno del caffè Rivoire un'istituzione nell'arte del cioccolato in tutte le sue forme. In tazza o modellato sotto forma di creme, tavolette, praline e cremini, vere e proprie opere d'arte che si sciolgono letteralmente in bocca, frutto della ricerca attenta di abbinamenti capaci di soddisfare e stupire i palati più raffinati.

Ma il cioccolato (il video più visto su TikTok nel 2022 è una giraffa di cioccolato), cibo afrodisiaco per eccellenza, proveniente da terre lontane e capace di conquistare tutti i sensi grazie ai suoi giochi di consistenze croccanti o spumose, non è però l'unica pietanza servita all'interno degli eleganti locali Rivoire, che attirano da sempre una vivace clientela modaiola.

È presente infatti una selezione di conserve, frutta sciroppata, miele, caffè e paste altamente selezionate tra cui cantucci artigianali, croccantini, baci di dama o crumiri... oltre a una golosa varietà di prodotti per la cura della persona che includono il balsamo labbra al cioccolato o alla panna, crema mani, bagnoschiuma e altre delizie come la crema per il corpo o i profumatori per l'ambiente. Ora anche i milanesi potranno godere delle atmosfere e delle leccornie del caffè fiorentino Rivoire.