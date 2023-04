Caffè Macinato, i migliori 10: da Illy a Lavazza, ma c'è anche un discount

Un nuovo studio di Altroconsumo ha premiato le migliori marche e miscele di caffè macinato che si possono attualmente acquistare nei comuni supermercato, analizzandone tanti fattori che possono compromettere gusto, conservazione ed effetti.

Tra questi elementi ci sono: l'umidità, che tende ad accumularsi dopo la tostatura e che può compromettere la conservazione; le ceneri, andandone a misurare quindi la purezza in relazione alla quantità di materiali presenti; i composti solubili, ovvero che sono in grado di sciogliersi e di concorrere al gusto e alla composizione dell'estratto; la quantità di caffeina.

Tutte le miscele scelte per i test di laboratorio hanno superato la soglia minima in questi termini, mentre le ocratossine, contaminanti prodotti da funghi che possono essere rinvenute in legumi e semi, sono risultate assenti in tutti i campioni.

Se l'analisi laboratoristica è stata superata brillantemente da tutti i caffè scelti, com'è andata la prova di assaggio? La classifica è stata ottenuta sulla base del punteggio conferito a ogni caffè da una giuria composta da 195 persone tra cui sette giudici esperti.

Vincitore della prova è stato il macinato Carrefour Classico Miscela Tradizionale, con ben 77 punti, a parimerito con Illy Classico macinato, evidentemente entrambi eccellenze in relazione al prezzo di vendita. Il terzo in classifica è il Lavazza Qualità Rossa, un classico della tradizione che con i suoi 75 punti si è confermato tra le preferenze anche in termini di gusto. Stesso punteggio anche per Il Conad Caffè Macinato Qualità Classica, mentre il Vergnano Granaroma Miscela classica si classifica quinto con i suoi 74 punti.

Sesto e settimo posto, rispettivamente, per Pellini Top Caffè Arabica 100% e Lavazza Crema e Gusto (confezione rossa e blu), entrambi a 74 punti proprio come Vergnano e menzione per Lavazza che conquista ben due posizioni in questa speciale classifica.

L'ottavo gradino è stato conquistato da Kimbo Espresso Napoletano, che con 73 punti non poteva assolutamente mancare in questa classifica, mentre al nono posto troviamo un vero e proprio outsider, ovvero il Bellarom Crema, macinato prodotto e distribuito per LIDL Italia con i suoi 72 punti.

Chiude la top 10 dei migliori caffè macinati per moka il Borbone Caffè Macinato Miscela Nobile, che conquista 72 punti come il Bellarom.