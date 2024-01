La cabina telefonica rossa è il set LEGO perfetto per chiunque sia stato a Londra

Dopo il lancio del set LEGO Icons dedicato al Martin Pescatore, il colosso danese dei mattoncini è tornato con un altro modellino che farà certamente gola al pubblico adulto. Dopo alcuni teaser comparsi in rete la scorsa settimana, LEGO ha annunciato la Cabina telefonica rossa di Londra, un set Ideas in arrivo a inizio febbraio.



La Cabina telefonica rossa di Londra arriverà nei negozi il 4 febbraio e costerà 114,99 Euro, ma sarà disponibile anche tramite LEGO Store. Il set è indicato per un pubblico di soli maggiorenni ed è composto da 1.460 pezzi in totale, concentrati in un diorama da 31 centimetri di altezza, 19 centimetri di larghezza e 15 centimetri di spessore. Il livello di dettaglio, insomma, sarà altissimo!



Il modellino è nostalgico souvenir di Londra per i viaggiatori e per tutti coloro che hanno lasciato una parte del proprio cuore nella capitale inglese. LEGO spiega che "La cabina telefonica di Londra è autenticamente dettagliata e contiene un telefono vintage con disco combinatore o un telefono in stile anni ’90, oltre a un mattoncino luminoso LEGO che si attiva premendo il tetto della cabina".



Anche la scena attorno alla cabina è tipicamente londinese, con una strada acciottolata costruibile dai giocatori, un lampione nello stile inglese e alcuni cesti di fiori pensili, nonché un vaso di fiori e una recinzione con un cartello stradale. Insomma, la cabina telefonica è un perfetto souvenir o complemento d'arredo per chi si sente davvero british (a proposito: se questo set vi attira, vi consigliamo di dare un'occhiata anche ai set LEGO Harry Potter del 2024).



La particolarità del set è che potrete personalizzare l'interno della cabina telefonica, scegliendo tra un telefono vintage con combinatore a disco e un telefono in stile anni Novanta, ciascuno con delle decorazioni adesive che vi immergeranno in un periodo diverso della storia della metropoli inglese.