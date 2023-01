Il C63 TradeTime è il primo orologio al mondo per il trading

TradingView ha presentato il nuovo C63 TradeTime, il primo orologio al mondo studiato per il trading, che unisce l’ingegneria meccanica svizzera ai mercati globali.

Si tratta di un unicum, dal momento che mai prima d’ora era stata creata una soluzione che potesse consentire agli utenti di avere sott’occhio l’apertura e chiusura dei mercati finanziari.

Con il C63 TradeTime è possibile capire sempre quando la borsa di New York è pronta ad aprire, o quando il listino di Londra sta per chiudere, o quanto si dovrà attendere per l’apertura di Tokyo.



A rendere il C63 TradeTime ancora più esclusivo ci pensa la tiratura limitata: sono disponibili infatti solo 500 unità, tutte ovviamente numerate. Il quadrante è piatto in cristallo zaffiro, mentre la cassa è in acciaio ad uso nautico raffinato satinato e lucidato. Sulla parte posteriore trova spazio la frase di Lord Byron "Thou art a symbol and a sign To Mortals of their fate and force" incisa a laser.

L’orologio è anche resistente all’acqua fino a 150m, con cinturini - anch'essi in accicio inossidabile - intercambiabili e tante funzioni per il monitoraggio del mercato globale. L’acquisto può essere effettuato direttamente sul sito web ufficiale di TradingView, dove sono disponibili anche tutte le informazioni sul numero di unità a disposizione.