La nuova business class di Etihad Airways è davvero extralusso

Etihad Airways alza ulteriormente il livello con la nuova Business Class, che migliora ulteriormente quella precedente. Il vettore di Abu Dhabi ha infatti svelato le nuove cabine che saranno installate nel nuovo lotto di Boeing 787 Dreamliner.

In ciascuno di questi sarà presente una configurazione a due cabine, con 32 nuovissimi pod di classe business che si aggiungono ai 271 posti in economy.

Nella cabina a prua dell’aereo troveranno spazio tante novità tra cui una porta più alta che garantisce maggiore privacy, un display in 4K da 17,3 pollici con connettività Bluetooth per l’intrattenimento ed uno spazio più grande a cui si aggiunge un letto più ampio e spazioso in cui riposare. Rispetto alla suite Elements di Starlux Airlines le differenze sono tante: non è presente un ripostiglio chiuso, e gli schermi sono da 17,3 pollici e non da 24 pollici.

In economy invece sono presenti le classiche sedute a tre, oltre che schermi 4K da 13,3 pollici Bluetooth con porta di ricarica USB.

Tra gli altri miglioramenti troviamo anche l’installazione del WiFi in banda Ka di Viasat, che è uno dei sistemi internet più affidabili e veloci per gli aerei.

