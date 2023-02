Non solo McDonalds: i nuggets vegetali di Burger King sono già in Italia

In virtù del recente annuncio dei McNuggets a base vegetale, per ora legati a Paesi diversi dall'Italia, potrebbe esservi venuta voglia di assaggiare un prodotto di questo tipo. A tal proposito, ciò che potreste non sapere è che Burger King offre da tempo questa possibilità.

La nota catena di fast food mette infatti a disposizione i cosiddetti Plant Based Nuggets in Italia già a partire dal marzo del 2022. Sì, questo avviene nei locali Burger King di tutta Italia, quindi anche l'eventualmente sperduta località a cui state pensando in questo momento potrebbe garantirvi l'accesso a un'esperienza di questo tipo.

Vegetali che non sanno di esserlo è lo slogan lato marketing con cui la catena di fast food cerca di farvi addentare questi nuggets. Sarete poi voi, però, a tirare le somme su quelle che in termini pratici risultano crocchette impanate e fritte legate a pollo vegetale. Nel caso ve lo stiate chiedendo, certo: se non avete troppa fame, dare un'occhiata al portale ufficiale di Burger King potrebbe fugare i vostri dubbi.

Tra i vari consigli offerti direttamente dalla catena, c'è l'aggiunta di patatine, ketchup e onion rings. Se poi volete andare oltre, non manca il cosiddetto Plant Based Nugget Burger, che Burger King descrive "con nuggets 100% vegetali e maionese con uovo". Certo, anche il Plant Based Whopper potrebbe fare gola a qualcuno.

Se avete intenzione di approfondire l'offerta a base vegetale della catena, la sezione Plant Based del sito Web di Burger King è lì ad aspettarvi. Qualcuno potrebbe sicuramente continuare ad apprezzare le proposte più classiche, ma un assaggio ai nuggets vegetali potrebbe risultare un'esperienza da fare (forse).