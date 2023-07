Burger King lancia il menù a tema Barbie: è (quasi) tutto rosa!

Continua incalzante la campagna marketing di Barbie: dopo aver visto la villa di Barbie a Malibu comparire su Airbnb, l'ultima trovata pubblicitaria del film di Greta Gerwig con Margot Robbie e Ryan Gosling passa per il Brasile, dove Burger King ha svelato un nuovo panino pensato proprio per onorare l'iconica bambola Mattel.

Con un post su Instagram, Burger King ha svelato il nuovo hamburger a tema Barbie, che non sarà altro che un Bacon Cheeseburger "rafforzato" da una salsa signature. La particolarità del panino? Semplice: la salsa sarà di un calzante (quanto poco invitante in termini culinari) color rosa pastello, ispirato ovviamente alla tinta regina del look di Barbie.

Il panino farà parte di un menù speciale intitolato "Barbie Box": all'interno di scatoletta di cartone appositamente realizzata per l'iniziativa, infatti, non troverete soltanto il Barbie Burger, ma anche delle patatine fritte "di Ken" (qualsiasi cosa ciò significhi) e, per concludere in bellezza il vostro pasto, una ciambella alla vaniglia con glassa rosa e un milkshake - anch'esso rosa, neanche a dirlo - con polvere di Nesquik e fragola.

Il profilo brasiliano di Burger King ci tiene a sottolineare che questi cibi "non sono di plastica... sono REALI!" e che essi fanno già parte del menù dei fast food della catena, con diverse opzioni anche per il delivery. Al di là del packaging fatto su misura, l'unica novità in termini prettamente gastronomici del menù dedicato al film di Greta Gerwig è la salsa rosa dell'hamburger, di cui non conosciamo la ricetta ma che pare avrà un sapore "affumicato".

Sembra inoltre che il Barbie Box sia un menù in edizione limitata, che dunque potrebbe andare a ruba molto rapidamente. Sfortunatamente, non sappiamo se il prodotto verrà mai lanciato in altri mercati oltre a quello brasiliano: con l'uscita al cinema di Barbie già fissata per il 20 luglio, tuttavia, Burger King dovrà sbrigarsi, se deciderà di portare il panino anche in Italia.