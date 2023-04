Buona la cucina italiana, ma quanto è calorica? E quali sono le più 'fit'?

Mangiatori di pappardelle, a raccolta! Oggi parliamo di cucina italiana, o meglio, di come si piazza la cucina italiana in una virtuale classifica delle tradizioni culinarie più o meno caloriche del mondo. Pronti a scoprire la nostra posizione?

Se la cucina mediterranea è considerata la più salutare al mondo, non si può dire lo stesso per i piatti più golosi del Belpaese, decisamente molto calorici.

Secondo uno studio di BonusFinder rilanciato dal Corriere della Sera, infatti, in questo frangente ci piazziamo al secondo posto tra le cucine tradizionali del globo, immediatamente al di sotto della tradizione cinese, ancora più calorica. Tuttavia, occorre chiarire che la ricerca è basata solo su una manciata di piatti della tradizione, oltretutto con valori nutrizionali estrapolati da ricettari reperiti sul web. A ogni modo, la scelta per l'Italia è ricaduta sulla Carbonara, sulla Pizza e sulle Lasagne al forno, rispettivamente con le loro 511, 655 e 794 Kcal per porzione.

Con una media di 653, quindi, siamo secondi solo alla Cina con le sue 679 Kcal per porzione. Terzo posto per il Messico, mentre le più "fit" sono quelle di Perù e Vietnam, rispettivamente con 366 e 451 Kcal, mentre tra le più salutari ci sono quella giapponese (470 Kcal), che limita la quantità di oli e di carni rosse piazzandosi oltretutto al terzo posto dopo Perù e Vietnam, quella greca (530 Kcal) e quella coreana (558 Kcal).