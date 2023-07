Buon compleanno Disney! LEGO celebra il centenario con una cinepresa ricca di dettagli

Le celebrazioni per i 100 anni di Disney vanno ormai avanti da diversi mesi, ma non sembrano accennare a fermarsi. Anzi: nelle scorse ore, anche LEGO ha annunciato un bellissimo set celebrativo del centenario della Casa di Topolino. Scopriamolo insieme!

Il set, già visibile sul sito web di LEGO Italia, viene chiamato "Cinepresa omaggio a Walt Disney" e sarà disponibile a partire dal 1° settembre al costo di 99,99 Euro. I preordini per il prodotto, come da tradizione, possono essere effettuati già da ora: ogni utente potrà acquistare un massimo di tre copie del set, che forniranno ciascuna 750 punti VIP.



La Cinepresa del centenario di Disney è indicata per i più grandi, dal momento che ha un rating 18+ pur essendo composta da un numero relativamente ridotto di pezzi, pari a 811. Questi ultimi, però, si uniscono a mimare gli ingranaggi e i meccanismi di una vera e propria cinepresa, con tanto di nastro che fuoriesce con impressi alcuni dei momenti più iconici dei film Disney dell'ultimo secolo.



Le due bobine della macchina si uniscono in un'arguta soluzione di design, formando il numero 100, che ricorda l'anniversario Disney in corso. Per di più, all'interno della camera oscura della cinepresa abbiamo una piccola scrivania che ospita una miniatura in versione LEGO dello stesso Walt Disney, intento ad animare le scene di un suo Classico. Una cura per i dettagli davvero maniacale, non c'è che dire.



Alla cinepresa, poi, si accompagna un piccolo diorama in formato LEGO con Topolino e Minnie, rigorosamente in versione LEGO e in bianco e nero, nonché due miniature di Dumbo e Bambi. Infine, nel set sarà incluso un piccolo Ciak da costruire e che potrà ospitare tutte le minifigure che completeranno il diorama.