Questo Bulova con quadrante trasparente e movimento a vista costa pochissimo, spettacolo!

Gli orologi Bulova si distinguono per l'ottimo rapporto qualità prezzo, sempre orientato a salvaguardare le tasche dei clienti con segnatempo di alta qualità ad un prezzo giusto. E in questo caso parliamo di un orologio meccanico con quadrante e fondello scheletrato... che stile vero?

VAI SUBITO AL PRODOTTO SU AMAZONBulova Sutton Skeleton è in vendita a 318 euro su Amazon (venduto e spedito da Amazon, dunque con tutte le garanzie offerte dal rivenditore, tra cui reso gratuito e spedizione gratis con Prime) ed è un orologio dalle qualità incredibili per questa fascia di prezzo. Parliamo di un orologio meccanico con movimento a 21 rubini e riserva di carica 40 ore, con cassa e bracciale in acciaio, fondello con movimento a vista e quadrante nero con finestra trasparente per vedere il movimento in azione sia dal fronte che dal retro. Il vetro è di tipo minerale, il bracciale ha la chiusura deployante, da segnalare le dimensioni della cassa (43mm) e la resistenza all'acqua fino a 3 atmosfere.

Un orologio che da parte nostra ci sentiamo di consigliarvi se amate i segnatempo scheletrati e gli orologi dall'anima sportiva interamente in acciaio. Chiaramente non è un dress watch per i grandi eventi ed è adatto sopratutto a chi ha un polso massiccio, ma se cercate un orologio sportivo unico e particolare, a questo prezzo difficilmente troverete di meglio.

Vuoi azzerare le spese di spedizione sui tuoi acquisti Amazon? Iscriviti ad Amazon Prime! I primi 30 giorni sono gratis e te li offre Amazon. E se sei uno studente avrai ben 90 giorni gratis! Che cosa stai aspettando? Goditi tutti i vantaggi del programma Prime di Amazon, come l'accesso ai film e serie TV più amati di Prime Video e ai giochi gratis di Prime Gaming. Non ti basta? Amazon ti offre anche TRE MESI di Music Unlimited, DUE MESI di Kindle Unlimited e 30 giorni Audible. Attiva l'iscrizione di prova a questi servizi!