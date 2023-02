Bugatti Eyewear e Larry D. Sands insieme per una nuova collezione di occhiali luxury

Bugatti ha scelto l’esclusiva location dell’hotel Principe di Savoia di Milano per lanciare la Collection One, una nuova collezione di occhiali che unisce l’essenza del brand automotive luxury allo stile di Larry D. Sands.

Nove stili differenti e 37 pezzi a disposizione del pubblico, composti da materiali diversi tra cui anche il palladio e l’argento sterling 925, la fibra di carbonio e l’ebano Macassar. La Collection One, mostrata al mondo al MIDO Optical Trade Show il 4 febbraio 2023 a Milano, arriverà presso le migliori boutique luxury del mondo con prezzi che vanno da 1.295 dollari a 15.000 dollari. Maggiori informazioni verranno messe a disposizione del pubblico sul sito Bugatti Eyewear.

Larry D. Sands ha detto in merito alla collaborazione con Bugatti: “Quando ho ricevuto la chiamata da Bugatti sono rimasto alquanto sorpreso, essere contattato dal produttore di auto più lussuoso del mondo per creare una linea di occhiali è stato un vero onore. Tutto ciò che faccio è inaspettato e questo per Bugatti Eyewear è proprio uno dei lavori più inaspettati che abbia mai fatto. Le aspettative sono nemiche della creatività”.

Wiebke Ståhl, Managing Director di Bugatti International, ha aggiunto: “La decisione di collaborare con un artista così audace, venerato ed esperto come Larry Sands conferma la nostra voglia di offrire al pubblico prodotti iconici di qualità eccezionale. Questa nuova collezione di occhiali inoltre conferma la nostra volontà di diversificare il nostro portfolio lifestyle, sono davvero entusiasta del risultato”.Ricordiamo che di recente la Bugatti Bolide è anche diventata un set LEGO Technic.