BTS, arriva il nuovo singolo 'The Planet' per la soundtrack di Bastions

Nuovo singolo per i BTS. Il gruppo k-pop ha infatti pubblicato la nuova canzone “The Planet”, che sarà presente nel film d’animazione Bastions.

Si tratta della prima volta che tutti e sette i membri della boy band coreana si sono riuniti su una nuova canzone da quando hanno annunciato, nell’ottobre del 2022, che si sarebbero presi una pausa per concentrarsi sui loro progetti solisti e sul tempo libero.

Nel corso dell’ultimo anno, Jin, Jimin, V e Jungkook hanno collaborato con vari artisti internazionali, tra cui Snopp Dogg e Benny Blanco con cui hanno inciso “Bad Decisions”. J-Hope. RM, Jimin e Suga infatti hanno pubblicato i rispettivi album solista Jack in the Box, Indigo, FACE e D-DAY. Lo scorso dicembre, su Disney+ è arrivato anche Permission to Dance, il concerto dei BTS che figura tra gli Original della piattaforma.

Come osservato da molti, “The Planet” probabilmente rappresenterà l’ultimo lavoro di BTS con Jin e J-Hope per un pò, visto che i due dovranno iniziare il servizio di leva obbligatorio con l’esercito coreano, con gli altri cinque che dovrebbero seguire a ruota non appena raggiungeranno l’età richiesta.

Di recente, però, è anche stato svelato il set LEGO dei BTS che permette di ricostruire il video musicale di Dynamite.