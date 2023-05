Bruce Springsteen, stasera il concerto al Circo Massimo di Roma: info e scaletta

Continua la tournée italiana del Boss. Dopo il concerto di Bruce Springsteen di Ferrara, stasera 21 Maggio 2023 il rocker americano farà tappa nella capitale, al Circo Massimo, per uno dei principali eventi di musica dal vivo dell’estate 2023.

Ad aprire la giornata di musica ci saranno Sam Fender - che ha già deliziato i presenti a Parco Urbano G. Bassani di Ferrara, e The White Buffalo. Il Boss dovrebbe invece salire sul palco intorno alle 19:30/40, per un concerto che dovrebbe durare intorno alle tre ore.

Trattandosi di un concerto del Boss, è difficile prevedere la setlist. A Ferrara la scaletta è stata la seguente:

No Surrender

Ghosts

Prove It All Night

Letter to You

The Promised Land

Out in the Street

Candy’s Room

Kitty’s Back

Nightshift (cover dei Commodores)

Mary’s Place

The E Street Shuffle

Johnny 99

Last Man Standing

Backstreets

Because the Night (cover del Patti Smith Group)

She’s the One

Wrecking Ball

The Rising

Badlands

Thunder Road

Born in the U.S.A.

Born to Run

Bobby Jean

Glory Days

Dancing in the Dark

Tenth Avenue Freeze-Out

I’ll See You in My Dreams

Springsteen però ha abituato i fan a continui cambi di scaletta, sebbene nel tour 2023 in corso ci siano delle canzoni suonate in tutti gli show: Backstreets, Badlands, Because The Night, Born to Run, Dancing in the Dark, Ghosts, I’ll See You In My Dreams, Kitty’s Back, Last Man Standing, No Surrender, Prove It All Night, She’s The One, Tenth Avenue Freeze-Out, The E-Street Shuffle, The Promised Land, The Rising e Wrecking ball.

Facile quindi intuire che queste saranno sicuramente della partita, mentre New York City Serenade ancora non ha fatto il suo debutto nel tour 2023: Springsteen però l’ha suonata sia nel 2013 che nel 2016 in apertura di concerto a Roma. Replicherà anche stasera?