Bruce Springsteen a Monza, il concerto è confermato. Il comune 'il parco è agibile'

Dopo la grande paura di stanotte, è arrivata la parola fine da parte del comune sul concerto di Bruce Springsteen di stasera a Monza. Con un comunicato ufficiale, infatti, il comune della città lombarda ha fatto sapere che le verifiche effettuate stamattina dopo i violenti temporali della notte hanno dato esito positivo ed il live si terrà.

“Dopo gli ultimi temporali della scorsa notte sono in corso gli interventi di ripristino necessari a riportare piene condizioni di sicurezza in città. Sono 15 le squadre straordinarie allertate dal Servizio Giardini operative da questa mattina, e un centinaio le segnalazioni complessive ancora da trattare; 150 gli interventi completati durante la notte, per rimuovere piante e alberi caduti. Anche al Parco di Monza le squadre, con l'ausilio di 45 tecnici forestali, attivati anche da ERSAF, stanno completando la rimozione degli ultimi alberi e rami per liberare i viali di accesso verso il prato della Gerascia” si legge nel comunicato in cui viene confermato che anche dopo uno scambio con la Prefettura e le autorità preposte alla pubblica sicurezza, è stato dato il via libera ed il parco risulta agibile e le condizioni di sicurezza sono idonee per accogliere le 70mila persone provenienti da tutta Europa per assistere all’ultima tappa del tour.

Secondo le ultime indiscrezioni, Springsteen dovrebbe annunciare a breve le nuove date del tour 2024, che potrebbe fare tappa anche in Italia.