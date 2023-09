Bruce Springsteen sta meglio, ma ha rinviato al 2024 tutti i concerti

Qualche settimana fa su queste pagine abbiamo riportato la notizia relativa al rinvio di tutti i concerti del 2023 di Bruce Springsteen, a causa di un’ulcera peptica che ha spinto i medici a consigliargli un periodo di pausa. A quanto pare il Boss sta meglio ma ancora non è pronto a tornare sui palchi.

Con un comunicato pubblicato sui propri account social, lo staff del rocker americano ha annunciato il rinvio al 2024 di tutti i concerti previsti per l’ultima parte dell’anno. Nell’annuncio si legge che Springsteen “si sta riprendendo costantemente dall’ulcera peptica e continuerà il trattamento per tutto il resto dell’anno come consigliato dei medici. Per tale ragione, con estrema cautela, tutte le restanti date del tour 2023 di Bruce Springsteen e la E-Street Band saranno posticipate al 2024”.

Nel comunicato è anche presente una dichiarazione del Boss, il quale ha voluto ringraziare tutti i fan e gli amici per gli “auguri, l’incoraggiamento ed il supporto. Sono in via di guarigione e non vedo l’ora di vedervi l’anno prossimo”.

Da tempo si parla del possibile annuncio delle date europee ed italiane del tour 2024 di Springsteen: si vociferano concerti allo Stadio Artemio Franchi di Firenze e lo Stadio San Siro di Milano, ma ancora non sono arrivate conferme ufficiali da parte dei promoter.