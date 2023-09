Bruce Springsteen sta male: rinviati tutti i concerti di Settembre 2023

In attesa dell’annuncio del tour europeo 2024, che secondo voci di corridoio potrebbe arrivare a stretto giro di orologio, Bruce Springsteen & la E-Street Band hanno annunciato il rinvio di tutti i concerti di Settembre 2023, in programma negli Stati Uniti.

Nel comunicato, il Boss si dice dispiaciuto con i fan ma ha promesso che gli show saranno recuperati. Alla base del rinvio c’è un’ulcera peptica che ha spinto i medici a consigliare un pò di riposo a Bruce.

“Abbiamo il cuore spezzato nel dover posticipare questi concerti. Innanzitutto, ci scusiamo con i nostri favolosi fan di Philadelphia che ci siamo persi qualche settimana fa. Torneremo per recuperare questi concerti, ed altri ancora. Grazie per la comprensione e il supporto. Ci siamo divertiti moltissimo ai nostri concerti negli Stati Uniti e non vediamo l'ora di vivere altri grandi momenti insieme. Torneremo presto” si legge nella dichiarazione di Bruce Springsteen, arrivata a sorpresa.

Non si tratta del primo rinvio per questo tour: a metà agosto lo stesso Springsteen aveva rinviato due concerti in programma al Citizens Bank Park di Philadelphia. La scorsa estate Bruce Springsteen ha fatto tappa al Circo Massimo di Roma ma ha toccato il nostro paese anche con altri due concerti, a Monza e Ferrara.