Bruce Springsteen ha firmato la giustifica d'assenza ad uno studente per la scuola

Il tour 2024 di Bruce Springsteen è ripartito dagli USA tra l’entusiasmo del pubblico di casa che accoglie il Boss con arene sold out, cosa che avverrà anche in Italia il prossimo Giugno quando il cantautore americano si esibirà allo Stadio San Siro con due date.

Negli USA c’è anche chi salta le lezioni per assistere allo spettacolo del Boss. L’episodio è stato raccontato dalla stampa locale ed è avvenuto durante il concerto che Springsteen ha tenuto domenica 31 Marzo 2024 al Chase Center di San Francisco quando uno studente in prima fila ha esposto un cartello che ha attirato l’attenzione del cantante: “salto la scuola, firmi il mio biglietto?” c’era scritto sul cartello.

Immediata la reazione di Springsteen, che non se l’è fatto dire due volte ed ha firmato la lettera di giustificazione per il 1 Aprile 2024. Non è chiaro se però sia stata accettata o meno, ma dubitiamo che il professore o la professoressa abbia dubitato del Boss.

