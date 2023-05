Bruce Springsteen a Ferrara, confermato il concerto: 'si terrà in sicurezza'

È in programma questa sera, 18 Maggio 2023, il primo dei tre concerti italiani di Bruce Springsteen, a Ferrara, in attesa del live del Circo Massimo di domenica 21 Maggio. Proprio l’esibizione di stasera è stata al centro di un’aspra discussione sui social alla luce dell’alluvione che ha interessato l’Emilia Romagna.

Nella serata di ieri, però, è arrivato il comunicato stampa dell’organizzatore Barley Arts e del promoter Claudio Trotta, che hanno confermato il concerto ed hanno voluto tranquillizzare tutti.

Nel lungo comunicato, Barley spiega come stia andando avanti senza sosta la macchina organizzativa per preparare parco Urbano Giorgio Bassani, dove affluiranno 50mila persone.

“Siamo perfettamente consapevoli della situazione di disagio, ma tutto quello che stiamo facendo, lo stiamo facendo nella massima sicurezza e nel massimo rispetto delle esigenze di tutti” ha affermato Claudio Trotta, lo storico promoter del Boss in Italia. “Per quindici giorni siamo stati sotto una pioggia costante, ne sono caduti 500-600 millimetri a fronte di una media di 55 millimetri in questa zona nel mese di maggio. Grazie a una squadra straordinaria, all'impegno delle maestranze, siamo in una situazione ottimale dal punto di vista della produzione dello spettacolo e dell'allestimento dell'arena” ha continuato, sottolineando che Ferrara non è zona rossa, le scuole non sono state chiuse e gli eventi meteo sono in esaurimento.

Restano i problemi di viabilità, sebbene Trotta spieghi che sull’autostrada A14 siano stati chiusi sono alcuni tratti, mentre gli aeroporti sono aperti ed i treni speciali sono confermati.

Nonostante ciò però le polemiche non si fermano e sotto al post pubblicato da Barley Arts molti utenti si sono scagliati contro la decisione di confermare il concerto.

L’appuntamento è quindi per stasera: ad aprire Springsteen e l’E-Street Band ci saranno Sam Fender e Fantastic Negrito.