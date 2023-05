Bruce Springsteen al Circo Massimo: tra il pubblico anche Sting, Nick Cave e Lars Ulrich

Dopo il concerto di Bruce Springsteen a Ferrara, costellato da polemiche a causa dell’alluvione che nei giorni precedenti aveva interessato l’Emilia Romagna, il Boss è tornato sette anni dopo di nuovo al Circo Massimo.

Dopo l’opening act di White Buffalo prima e Sam Fender dopo, con quest’ultimo che si è confermato uno dei migliori talenti sulla scena musicale, ed un pomeriggio caratterizzato da tempo variabile con piogge e schiarite, Springsteen è salito sul palco alle 19:30 in punto.

Accompagnato dalla sua E-Street Band, armato di sneakers e chitarra, il rocker americano ha intrattenuto ed entusiasmato gli oltre 60mila presenti al Circo Massimo provenienti da tutta Italia ed Europa per circa tre ore. In totale 28 canzoni, tra cui le cover di Nighshifts e Because the Night, senza dimenticare i più grandi successi della discografia.

La scaletta ha riservato poche sorprese rispetto alle precedenti tappe, ma il Boss non si è risparmiato ed ha fatto trasparire anche la sua parte più intima ed umana, soprattutto su Last Man Standing dove la storia della canzone è stata accompagnata dai sottotitoli in italiano.

Di seguito la scaletta:

My Love Will Not Let You Down

Death to My Hometown

No Surrender

Ghosts

Prove It All Night

Darkness on the Edge of Town

Letter to You

The Promised Land

Out in the Street

Kitty’s Back

Nightshift (Commodores cover)

Mary’s Place

The E Street Shuffle

Last Man Standing (acustica, accompagnato solo da Barry Danielian)

Backstreets

Because the Night (cover Patti Smith Group)

She’s the One

Wrecking Ball

Badlands

Thunder Road

Born in the U.S.A.

Born to Run

Bobby Jean

Glory Days

Dancing in the Dark

Tenth Avenue Freeze-Out

I’ll See You in My Dreams (acustica)

Durante il concerto però si è consumato uno spettacolo nello spettacolo, perchè tra gli spettatori sono comparse star di Hollywood e della scena musicale internazionale. Presenti (e fotografati) Sting, Nick Cave, Nick Mason, ma anche Lars Ulrich, Thomas Raggi ed Ethan Torchio, oltre che Woody Harrelson, Sacha baron Cohen, Chris Rock ed Isla Fisher. Il Boss ancora una volta ha unito tutti, nonostante le polemiche.