Bruce Springsteen chiude il tour europeo stasera 25 Luglio a Monza: attesi 70mila fan

Dopo il concerto di Bruce Springsteen a Roma dello scorso maggio, che aveva seguito la prima tappa del tour europeo del Boss a Ferrara, il rocker americano chiude stasera la tournée a Monza al Parco di Monza presso il Prato della Gerascia. Nella città lombarda sono attese oltre 70mila persone da tutta Europa, per uno show memorabile.

I giorni precedenti sono stati costellati - anche in questo caso - da polemiche legate al maltempo che sta attanagliando la Lombardia. Il Comitato degli Ambientalisti ha indirizzato un comunicato all’organizzatore Bailey Arts ed all’artista per spingerli a cambiare location ed annullare lo show: “ospitare un evento come il concerto di Bruce Springsteen nel nostro Parco dopo quello che è successo nelle ultime ore è davvero da incoscienti. Nessuno si pone il problema di quello che potrebbe succedere? Il Parco ha dimostrato tutta la sua fragilità di fronte al nubifragio. Fare un concerto è una follia che non porterà alcun guadagno alla città. Gli unici a ricavarci vantaggi sono gli organizzatori. Ci chiediamo quanto spenderà il Comune tra vigilanza, pulizia e sicurezza senza avere alcun vantaggio in cambio. Qui si continua a ragionare nella logica dell’emergenza, mentre le alternative all’utilizzo del Parco ci sono” si legge nel comunicato.

Bailey Arts ha confermato il concerto ed interpellati da Il Fatto Quotidiano hanno fatto sapere che “stiamo lavorando perché domani sia una giornata memorabile per tutti e sono certo che lo sarà. Siamo in perfetta sintonia con tutte le istituzioni locali monitorando continuamente l’evoluzione meteorologica che sicuramente ci disturberà ancora oggi ma senza impedirci di proseguire in sicurezza negli allestimenti necessari”.