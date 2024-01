Britney Spears, porte chiuse ad un nuovo album: 'mai più nell'industria musicale'

Britney Spears spegne i rumor su un suo possibile ritorno nell’industria musicale. La 42enne star americana in un post su Instagram ha confermato che non ha alcuna intenzione di registrare nuovi album, a dispetto delle voci di corridoio che erano iniziate a circolare nelle scorse ore.

“La maggior parte delle notizie che leggete sono spazzatura. Continuano a dire che sto parlando con persone a caso per registrare un nuovo album, ma non tornerò mai più nell’industria musicale” ha scritto la cantante, che poi racconta come “quando scrivo, lo faccio per divertimento o per altre persone. Coloro che hanno letto il mio libro sapranno molte cose su di me, come che ho scritto più di 20 canzoni per altre persone negli ultimi due anni”.

Britney Spears racconta di essere una ghostwriter e che si sta divertendo così. “Ci sono persone che dicono che il mio libro è stato pubblicato senza la mia approvazione: è un’affermazione ben lontana dalla realtà. Avete letto le notizie negli ultimi giorni? Sono molto amata e benedetta” ha continuato.

A condire il post c’è un vecchio dipinto di una donna che tiene la testa mozzata di un uomo su un piatto. Non sappiamo a chi si riferisca, però.

Qualche settimana fa, il manager di Britney Spears si era detto furioso dopo l’imitazione al SNL.