Brian Shaw è l'uomo con la sberla più potente al mondo, e può ancora migliorare

Il quattro volte vincitore della competizione World's Strongest Man, Brian Shaw, è un gigante buono che si diverte non poco su YouTube: solleva auto, si dà a sfide BBQ, impara anche a decorare dolci mettendo in mostra i suoi muscoli...e tira gli schiaffi più forti al mondo. Non ci credete? Guardatelo in azione con i vostri occhi.

In un recente filmato pubblicato sul suo canale SHAWSTRENGTH ha deciso di mettere a prova le sue capacità sottoponendosi a una serie di valutazioni presso l'UFC Performance Institute, comprendendo anzitutto quanta forza è in grado di generare su barre fisse prima di procedere con la sfida finale della sberla. Nel primo test mostra già numeri scioccanti: oltre 700 chili di forza generata su una barra fissa.

Il secondo test consiste nella misurazione della forza sul suo collo, dai numeri più deludenti, mentre nel terzo mostra la forza della sua presa: 1.573 Newton con la mano destra e 1.594 con quella sinistra. Numeri che chiunque si sognerebbe, considerati i muscoli di Shaw.

Il test finale è la valutazione della potenza del suo schiaffo con tre colpi sul PowerKube: questo dispositivo, per chi non lo sapesse, tiene traccia di forza, velocità e precisione nell’esecuzione del “ceffone”. I test umani condotti fino a oggi misurano una forza di 56.000 Franklin e, al primo tentativo assoluto, l’ex World's Strongest Man ha quasi raggiunto quota 45.000 punti. Senza la giusta tecnica, Shaw ha poi ottenuto 50.796 e infine 52.991 punti, posizionandosi tra i tre schiaffi più potenti mai registrati sul PowerKube. Servirà ancora un po’ di pratica per raggiungere la vetta della classifica, ma è già una base di partenza sensazionale.

Meglio evitare di farlo arrabbiare.