Quali sono i bracciali Rolex? Cosa cambia tra Oyster, Jubilee, President e Oysterflex

Gli orologi Rolex si distinguono anche per i bracciali di altissima qualità, bracciali brevettati realizzati in acciaio o materiali nobili come oro giallo, oro rosa e oro bianco. Ma quanti bracciali Rolex esistono, come si distinguono e quali sono le differenze?

Idealmente possiamo definire quattro famiglie di bracciali per gli orologi Rolex maschili e femminili: bracciale Oyster (a proposito, conoscete l'origine del nome Rolex Oyster?), bracciale Jubilee, bracciale President e bracciale Oysterflex, tenendo fuori da questo conteggio i cinturini in pelle, piuttosto rari in casa Rolex e adottati praticamente solo sui modelli della serie Cellini.



Bracciale Rolex Oyster

Rolex bracciale President

Rolex bracciale Jubilee

Bracciale Rolex Oysterflex

Iconico e copiato da tutti,che ha fatto il suo debutto negli anni '30, un bracciale piatto a tre maglie con maglia centrale larga e maglie esterne più strette.Un design sportivo senza tempo che equipaggia molti modelli Rolex, proposto in versione satinata o lucida su orologi come Submariner, Daytona e Oyster Perpetual, anche nella versione acciaio/oro o oro. E' solitamente equipaggiato con il fermaglio di chiusura Oysterclaps o Oysterlock.Debutta alla fine degli anni '50 insieme a Rolex Day-Date,, da qui il suo nome.Il bracciale President è associato unicamente ai modelli Day-Date ed è realizzato solamente in materiali nobili come oro bianco, oro rosa e oro giallo oppure in platino. Il design è elegante con maglie arrotondate disposte su tre file con elementi centrali lucidi. In genere il fermaglio è nascosto, di tipo Crownclasp.Un bracciale a cinque file cone un design elegantissimo e raffinato.E' uno dei bracciali più imitati ed è associato generalmente a orologi di piccole dimensioni non sportivi, anche se ci sono delle eccezioni, come ad esempio il GMT Master II proposto di serie con bracciale Jubilee e chiusura Crownclasp.Di recentissima uscita (2015) è inveceche ha fatto il suo debutto insieme al Rolex Yatch Master.Un bracciale in maglia elastica ricoperto da elastomero nero, Oysterflex è un cinturino sportivo che equipaggia i modelli più dinamici di Rolex, sembra un normale cinturino in gomma o caucciù masuperiore senza rinunciare alla resistenza tipica dei bracciali in acciaio. I bracciali Oysterflex sono protetti dalla chiusura Oysterlock in acciaio.