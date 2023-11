Braccia forti e toniche: l'allenamento dell'ex Diva della WWE Stacy Keibler

L’ex Diva della WWE ed attrice, Stacy Keibler, attraverso il proprio account ufficiale Facebook ha condiviso alcune fotografie che la ritraggono alle prese con il così detto “arm day”, il giorno dell’allenamento dedicato alle braccia.

L’attrice 44enne, che durante la sua carriera nel mondo del wrestling ha vinto l’edizione del 1999 della Nitro Girl Search tenuta dalla World Championship Wrestling (la federazione poi acquistata dalla WWE) ed è stata introdotta nel 2023 nella Hall of Fame della WWE, ha anche pubblicato la sua scheda d’allenamento per le braccia.

Stacy Keibler parte con tre serie da 12-15 ripetizioni di estensioni per i tricipiti, per poi passare alla Dumbell Incline Press, continuare con quattro serie da 4-6 ripetizioni di Pull-Up e concludere con un facepull al cavo e con le alzate laterali con i bicipiti. L’allenamento è il seguente:

Tricep Kickbacks 3x 12-15

Dumbell Incline Press 4x 8-10

Assisted Pull-Ups 4x 4-6

Cable Facepull 3x 12-15

Lateral Dumbell Raises 3x 8-10

Se saltare l’allenamento per le gambe in palestra è un grave errore, anche l’allenamento per le braccia vuole la sua attenzione in quanto centrale per la crescita muscolare.

Come sempre, indipendentemente dalla complessità degli esercizi, consigliamo di farvi seguire da un personal trainer qualificato in quanto la possibilità di infortunarsi in palestra è elevata se gli allenamenti non sono eseguiti correttamente.

(Photo credits: Facebook Stacy Keibler)