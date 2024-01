La boyband icona mondiale del K-Pop, gli Stray Kids, in concerto a Milano: i dettagli

A poche ore dall’annuncio della doppia data italiana di 21 Savage, gli iDays di Milano si arricchiscono di un altro annuncio importante, per gli appassionati di musica k-pop.

Proprio quando il cartellone del grande festival milanese sembrava completo, è arrivato l’annuncio che venerdì 21 Luglio 2024, presso l’Ippodromo Snai di Milano faranno tappa, con l’unico concerto italiano, gli Stray Kids. La boyband, icona mondiale della musica k-pop, sarà headliner della giornata, e salirà sul palco dopo altri artisti che saranno annunciati solo successivamente.

Per quanto riguarda i biglietti, la prevendita per gli iscritti all’app iDays (disponibile su iOS ed Android) partirà dalle ore 11 di lunedì 5 Febbraio 2024, mentre per gli iscritti a My Live Nation prenderà il via alle ore 11 di venerdì 9 Febbraio 2024: è possibile iscriversi per accedere gratuitamente a questa fase di presale. La vendita libera invece partirà dalle ore 11 di lunedì 12 Febbraio direttamente sull’app degli iDays.