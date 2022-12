Bowers & Wilkins lancia le cuffie Px8 McLaren Edition: qualità audio estrema e stile

Il confine tra Automotive e Lifestyle è ormai estremamente labile, i due mondi si toccano spesso, si incontrano e mescolano, fino a portare a collaborazioni eccellenti come quella fra McLaren e Bowers & Wilkins - che insieme hanno creato le cuffie Px8 McLaren Edition.

I due marchi collaborano da parecchio tempo, è infatti dal 2015 che Bowers & Wilkins è responsabile dei sistemi audio ad alte prestazioni presenti nelle supercar e hypercar McLaren, le Px8 McLaren Edition però sono le prime cuffie che realizzano insieme. Bowers & Wilkins ha ovviamente pensato alla parte tecnica di questo prodotto, mentre McLaren ha curato l'aspetto estetico, che è elegante e sportivo allo stesso tempo.

Le Px8 McLaren Edition presentano una finitura in Galvanic Grey e dettagli in Papaya Orange, una colorazione ispirata al famoso colore Papaya Orange che nasce con le prime auto da corsa del fondatore Bruce McLaren (guardate di che colore è stata la McLaren 720S con cui abbiamo passato un'intera settimana). Sul fronte delle prestazioni Bowers & Wilkins promette un suono eccezionale, possibile grazie all'innovativa unità di potenza Carbone Cone da 40mm creata su misura.

A detta di Bowers & Wilkins, sono le migliori cuffie wireless che abbia mai realizzato sul fronte della qualità audio. Sono supportate da un connettore USB-C per la ricarica della batteria e uno analogico da 3,5 mm per ottenere un'audio senza perdite tramite cavo. La custodia da trasporto è inclusa nella confezione, del resto è una cuffia adatta anche a viaggiare, vista la presenza di sei microfoni ad alte prestazioni che lavorano per cancellare i rumori esterni. La cuffia Px8 McLaren Edition sarà disponibile dal sito Web Bowers & Wilkins e presso rivenditori selezionati a partire dal 7 dicembre al prezzo di 799 euro.