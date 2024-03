Il Boss è tornato: parte dagli USA il tour di Bruce Springsteen. In Italia a Giugno

Il Boss è tornato in pista. Dopo i problemi di salute che lo scorso anno hanno costretto Springsteen a rinviare alcune date del tour mondiale, Bruce Springsteen e la sua leggendaria E-Street Band sono tornati ad esibirsi al Footprint Center di Phoenix, Arizona.

Uno spettacolo in pieno stile Bruce Springsteen: 29 canzoni, sette bis, e tante cover. Di seguito la scaletta:

Lonesome Day

Night

No Surrender

Two Hearts

Darlington County

Ghosts

Prove It All Night

Darkness on the Edge of Town

Letter to You

The Promised Land

Spirit in the Night

Don't Play That Song (You Lied) (Ben E. King cover)

Nightshift (Commodores cover)

Mary's Place

Last Man Standing (acustica, con Barry Danielian)

Backstreets

Because the Night (Patti Smith Group cover)

She's the One

Wrecking Ball

The Rising

Badlands

Thunder Road

Born to Run

Rosalita (Come Out Tonight)

Glory Days

Dancing in the Dark

Tenth Avenue Freeze-Out

Twist and Shout (The Top Notes cover) (richiesta dal pubblico)

I'll See You in My Dreams (solo, acoustic)

Il tour mondiale del rocker americano durerà fino a dicembre inoltrato. Ricordiamo che Bruce Springsteen suonerà anche allo Stadio San Siro di Milano il prossimo 1 e 3 Giugno 2024, per due concerti già sold out da diversi mesi, quando i biglietti sono stati polverizzati nel giro di pochi secondi. Come sempre, consigliamo di affidarvi solo alle piattaforme di rivendita ufficiali per l'acquisto dei biglietti.

Su Cuffie Bluetooth, Auricolari Bluetooth 5.3 Wireless,5-7 h per tr è uno dei più venduti di oggi.