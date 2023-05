Bono Vox a Napoli, tra festa per lo Scudetto e allergia alla Juventus

Da qualche giorno stanno circolando sul web varie fotografie che ritraggono il leader degli U2, Bono Vox, tra le strade di Napoli con tanto di sciarpa della squadra partenopea che proprio la scorsa settimana ha vinto il terzo storico scudetto.

Il frontman della band irlandese infatti sabato 13 Maggio 2023 si esibirà al Teatro San Carlo con il suo spettacolo “Stories of Surrender”, e qualche giorno fa è atterrato all’aeroporto di Capodichino. Il cantante, che di recente è tornato nei negozi di dischi con il nuovo album Songs of Surrender insieme agli U2, ha trascorso la serata al ristorante Mimì alla Ferrovia (già visitato da altre star e vip) in via Alfonso d’Aragona, dove ha festeggiato il suo 63esimo compleanno.

Proprio il gestore sul proprio account ufficiale Instagram ha raccontato qualche aneddoto e la serata. A quanto pare Bono Vox ha “degustato tutte le tipicità locali e i piatti della tradizione di Mimì alla ferrovia : treccione di mozzarella di bufala, ricottina con confettura di pomodoro, Peperone 'mbuttunato, friarielli, scarola con olive e capperi. E poi a seguire spaghetti con vongole veraci e candele alla genovese. E per concludere babà e pastiera napoletana”.

Simpatico l’aneddoto sulle allergie: a quanto pare l’irlandese quando gli è stato chiesto se avesse intolleranze o allergie ha risposto “I’m only allergic to Juventus”. Insomma, Bono si è calato alla grande nello spirito di Napoli.