Bon Jovi, il nuovo album arriva a Giugno: pubblicato il primo singolo

I Bon Jovi hanno deciso di celebrare il loro quarantesimo anniversario di carriera in grande stile, con il nuovo album “Forever”, in uscita il prossimo 7 Giugno 2024, che non sappiamo se sarà accompagnato da un tour promozionale o meno.

Per l’occasione, il leggendario gruppo rock americano ha pubblicato il primo singolo “Legendary”, già disponibile sulle principali piattaforme di streaming.

Jon Bon Jovi ha descritto questo come “un ritorno alla gioia. Dalla scrittura, attraverso il processo di registrazione, questo significa alzare il volume, sentirsi bene Bon Jovi”. Il video del primo singolo è ricco di CGI e vede la band suonare in un campo erboso.

Il testo recita: “Who are you and who am I/ To think that we could ever fly/ It don’t pay to even try/ Work get paid and just get by,” before busting into the uplifting chorus, “I raise my hands up to the sky/ Don’t need more to tell me I’m alive/ Got what I want/ Cuz I got what I need/ Got a fistful of friends/ That’ll stand up for me/ Right where I am is where I wanna be”.

Di seguito la tracklist del disco:

“Legendary” “We Made It Look Easy” “Living Proof” “Waves” “Seeds” “Kiss The Bride” “The People’s House” “Walls Of Jericho” “I Wrote You A Song” “Living In Paradise” “My First Guitar” “Hollow Man”

In attesa di scoprire ulteriori dettagli, non ci resta che ascoltare il primo singolo del nuovo disco.

