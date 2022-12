Bologna è la provincia in cui si vive meglio: la nuova classifica de Il Sole 24 Ore

Come da protocollo, Il Sole 24 Ore ha stilato l’annuale classifica delle province italiane in cui si vive meglio, tenendo conto di 90 indicatori che quest’anno tengono conto dei grandi shock ed eventi che hanno influito sulle famiglie italiane: la Guerra in Ucraina, il caro energia e l’inflazione record.

Al primo posto si è piazzata Bologna, che fa segnare un miglioramento di cinque posizioni rispetto all’edizione 2021/22, seguita da Bolzano (+3) e Firenze (+8). Le maglie nere sono Caltanissetta (-2), Isernia (-25) e Crotone (che non riporta miglioramenti o peggioramenti).

Tra le città metropolitane, peggiorano gli indicatori di Milano che scende dalla seconda all’ottava posizione, mentre la capitale Roma scivola al 31esimo posto perdendo 18 posizioni. Torino invece passa alla 40esima posizione, perdendone 12. Tra i le città che scalano la classifica troviamo Cagliari, che sale di due posizioni e si piazza 18esima. Genova è 27esima e scende di una posizione. A chiudere la classifica ci sono Napoli (98esimo posto, -18 rispetto al 21/22) e Palermo (88esima, +7).



Il Sole 24 Ore ha stilato le classifiche tenendo conto di 90 indicatori, di cui 40 aggiornati al 2022 per rispecchiare a pieno la situazione attuale: ne sono stati aggiunti due legati all’inflazione, alcuni sull’energia da fonti rinnovabili e riqualificazioni energetiche, oltre che dei consumi. Si è però tenuto conto anche dell’indice di partecipazione alle elezioni politiche di settembre 2022.

Tra gli indicatori storici ne troviamo nove sintetici che aggregano parametri come Qualità della vita di giovani, bambini e anziani, Qualità della vita delle donne, Ecosistema urbano, Indice della criminalità, Indice di sportività, Indice del clima, IcityRank sulle città digitali. Confermati anche quelli storici (valore aggiunto pro capite; prezzi delle case e incidenza dei canoni di locazione sul reddito medio dichiarato; imprenditoria giovanile; giovani Neet; ore di Cig ordinaria; infortuni sul lavoro; indice della qualità dell’aria; tasso di motorizzazione; indice di litigiosità nei tribunali; mortalità da incidenti stradali; numero di bar, ristoranti, librerie e palestre; agriturismi; indice di lettura; verde urbano; banda larga ultraveloce; amministratori comunali under 40).

L’indagine completa può essere letta direttamente sul sito de Il Sole 24 Ore.