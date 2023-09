Il bodyguard di Leo Messi è un ex Navy Seal: lo segue anche in campo!

Leo Messi sta già registrando numeri importanti dall’Inter Miami, la nuova squadra in cui si è accasato dopo l’esperienza non certo esaltante al PSG. L’attenzione intorno alla Pulce negli States è alta e le sue prodezze stanno già esaltando i tifosi della squadra di David Beckham. In molti però hanno notato una particolarità.

Messi infatti è seguito a vista, anche in campo, da una guardia del corpo. Su social network come TikTok si moltiplicano i video di questa misteriosa figura che segue sempre Messi, ed i tifosi ed appassionati non ci hanno messo molto per scoprire tutti i dettagli su di esso. Si tratta di un bodyguard ad hoc che l’Inter Miami ha assunto per l’argentino, ma non si tratta di una guardia del corpo tradizionale, ma un ex Navy Seal.

Il suo nome è Yassine Chueko, ex membro dell’Esercito Americano che ha combattuto anche in Iraq ed Afghanistan, esperto in arti marziali, taewondo e boxe e che ha combattuto anche in diversi incontri di MMA. Chueko è presente anche a bordo campo durante le partite e va avanti e dietro sulla linea della rimessa laterale, come i guardalinee. Insomma, l’Inter Miami non ha badato a spese e si è affidato ad un massimo esperto del settore per garantire la sicurezza al suo campione.

Il numero 10 dell’Argentina infatti è uno dei pochi calciatori in grado di smuovere le folle, come confermato dal fatto che il PSG ha perso 2 milioni di follower su Instagram.