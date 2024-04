Bodybuilder prova l'incredibile allenamento di Hulk: ecco come se l'è cavata

Brandon White dei Buff Dudes, due popolari bodybuilder molto famosi negli Stati Uniti, si è cimentato in una sessione di allenamento molto impegnativa. Brandon ha infatti cercato di ricreare il programma d’allenamento di petto e schiena del vincitore di Mr.Universe e protagonista de L’Incredibile Hulk, Lou Ferrigno.

Come si può vedere nel video presente in apertura, la sessione è stata tutt’altro che semplice nonostante si tratti di una persona che solitamente trascorre del tempo in palestra. Per ogni esercizio dell’allenamento ha eseguito 5 serie da 6 ad 8 ripetizioni, a partire dalle più classiche distensioni con manubri. A colpire di più Brandon è stato l’elevatissimo volume dell’allenamento, che l’ha spinto a non spingere immediatamente sull’acceleratore nelle prime serie.

La sessione è continuata con la pressa con bilanciere inclinato, dopo di che si è cimentato con i pullover che vanno ad allenare non solo il petto ma anche la schiena e che White lo descrive come un esercizio “eccellente”, che di recente ha acquisito nuovamente molto popolarità dopo un periodo in cui non era presente nelle schede. A conclusione della sessione c’è il rematore, dip a corpo libero, stacchi e due tipologie di trazioni. Un set che l’ha messo a dura prova.

Proprio qualche giorno fa, Hugh Jackman ha spiegato come ha allenato i bicipiti per Deadpool & Wolverine.

