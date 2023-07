Bodybuilder si allena con una ginnasta del Cirque du Soleil, e non ne esce bene

Lo YouTuber e bodybuilder Will Tennyson sul suo canale ha affrontato diverse tipologie di sfide sul proprio canale, ma quella di cui vi parliamo oggi è sicuramente la più particolare. Nell’ultimo video infatti Tennyson incontra alcuni ballerini e ginnasti che si esibiscono al Cirque du Soleil, con cui ha deciso di allenarsi per una giornata.

Tennyson si prepara a quella che si preannuncia essere una giornata piuttosto intensa con un pranzo denso di calorie, dopo di che parte osservandoli mentre eseguono le loro acrobazie. In particolare, il bodybuilder osserva come già solo guardarli mentre saltano il trampolino sia “spaventoso” in quanto anche un piccolo errore potrebbe trasformarsi in un infortunio fatale.

Nel corso dell’allenamento, lo youtuber mette alla prova la sua forza, la sua flessibilità e mobilità in un allenamento di pilates con la ginnasta Aruna. Senza mezzi termini, afferma di odiare tale disciplina, che definisce “lo yoga con una parte di tortura”. Inutile dire che Tennyson non riesce in alcun modo a replicare le acrobazie a causa della scarsa flessibilità dei suoi muscoli: “faccio sembrare gli ottantenni dei ginnasti russi. In qualsiasi momento mi sentivo come se il mio corpo stesse per spezzarsi" afferma scherzando, per lodare il lavoro portato avanti dai ginnasti.

Sempre a proposito di sport, di recente Arnold Schwarzenegger ha svelato i consigli d’allenamento per allenarsi più efficacemente in palestra.