La Bobo TV si separa: via Adani, Cassano e Ventola. Scherzo o no?

La Bobo TV, il programma trasmesso su Twitch da Christian Vieri, che ha visto la partecipazione di molte personalità del mondo del calcio tra cui l’allenatore del Manchester City Pep Guardiola, si separa. L’ex attaccante della Nazionale, nonchè ideatore del programma, ha annunciato l’addio di Adani, Cassano e Ventola.

“Da stasera ci sono solo io alla Bobo TV. Ringrazio Adani, Cassano e Ventola per la loro presenza e collaborazione avuta fino ad oggi” ha annunciato Vieri, senza svelare i motivi della separazione. Il calciatore poco dopo ha affermato che ora “andremo a creare nuovi programmi per tutti quelli che ci seguono da casa e faremo dei format nuovi nei quali vi renderò più partecipi”.

Famosa per le discussioni sul mondo del calcio, e le provocazioni lanciate dai suoi protagonisti, oltre che per le analisi divertenti sulle partite, la Bobo TV è diventata con il passare del tempo una vera e propria istituzione per gli appassionati di calcio in Italia, anche per il tono leggero con cui si parlava del calcio.

In molti però continuano a non credere che l’annuncio di Vieri sia reale e sostengono si tratti di uno scherzo, visto che è molto amico agli altri presentatori. Tuttavia, alcuni avanzano anche l’ipotesi di qualche screzio pesante, mentre c’è anche chi applaude questo nuovo format e spera in un tono diverso.