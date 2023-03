Bob Dylan vieta i telefoni ai fan durante i concerti: annunciate cinque date in Italia

La guerra di Bob Dylan contro gli smartphone si arricchisce di un altro capitolo. Il cantautore premio Nobel ha annunciato cinque date in Italia nel suo tour internazionale, ma ha messo in guardia tutti coloro che intendono acquistare un biglietto dall’utilizzo degli smartphone.

Durante l’intera esibizione infatti non sarà possibile effettuare riprese con il cellulare e gli organizzatori hanno annunciato un severo protocollo di sicurezza che impedirà ai partecipanti di utilizzarlo.

Come avvenuto anche in passato, infatti, gli smartphone dovranno essere inseriti in una custodia chiusa e sicura. In caso di necessità o emergenze, questa potrà essere sbloccata ed aperta in un’area dedicata e segnalata dove si potranno effettuare telefonate. “Avendo sperimentato questa modalità senza telefono durante i tour recenti, crediamo che crei un’esperienza migliore per tutti i presenti. I nostri occhi si aprono un po’ di più e i nostri sensi sono leggermente più acuti quando perdiamo la stampella tecnologica a cui ci siamo abituati. E sì, è obbligatoria e non negoziabile” ha affermato il promoter D’Alessandro e Galli in un comunicato stampa.

Le cinque tappe sono le seguenti:

3 e 4 Luglio - Teatro degli Arcimboldi (Milano)

6 Luglio - Lucca Summer Festival (Lucca)

7 Luglio - Umbria Jazz (Perugia)

9 Luglio - Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della musica (Roma)

La vendita generale dei ticket partirà a partire dalle ore 10 di sabato 18 Marzo 2023.