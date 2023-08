Bob Dylan saluta l'amico Robbie Robertson: 'lasci un vuoto enorme'

Il mese di agosto 2023 sarà ricordato per la triste perdita di due leggende della musica mondiale. All'addio a Sixto Rodriguez si è aggiunta, poche ore dopo, la scomparsa di Robbie Robertson, amico e compagno di viaggio di Bob Dylan.

Il cantautore premio Nobel ha da poco affidato all'etere il suo saluto allo storico collaboratore, con cui ha lavorato per oltre 50 anni in giro per il mondo.

"La notizia mi ha scioccato" ha spiegato Dylan, che ha poi proseguito spiegando a Billboard come Robbie fosse "l'amico di una vita intera. La sua perdita lascia un vuoto enorme nel mondo".

Robertson ha suonato dapprima con i The Hawks, contribuendo poi alla progressiva evoluzione nel gruppo nei The Band, che proprio per Dylan aprirono svariati concerti e non solo. Robbie collaborò anche in studio con il menestrello di Duluth suonando nell'album Blonde on Blonde e accompagnandolo con i The Band nella registrazione di When I Paint My Masterpiece e nel successivo tour.

Infine, il cinema. Scorsese ha affidato a Robertson dapprima la colonna sonora di Toro Scatenato, ma in seguito la collaborazione è andata avanti anche in altre e notevoli opere del regista americano, tra cui Re per una Notte (presente nella nostra lista dei migliori cult su Disney+), il premio Oscar The Departed e Shutter Island.