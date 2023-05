BMW presenta il THE ICON al Festival di Cannes: è un'imbarcazione 100% elettrica

A Cannes, sulla Costa Azzurra, si sta tenendo proprio in questi giorni di maggio il 76esimo Festival Internazionale del Cinema e per l'occasione BMW ha deciso di lasciare il segno sulla kermesse presentando il THE ICON.

Un'icona di nome e di fatto dunque, di design e sostenibilità: si tratta di una speciale imbarcazione dai tratti futuristici lunga 13,15 metri e capace di navigare a una velocità massima di 30 nodi (55 km/h), realizzata in collaborazione con TYDE. La sua vera particolarità però risiede nel suo DNA 100% elettrico: l'imbarcazione è infatti mossa da una coppia di motori elettrici da 100 kW, alimentati da ben 6 batterie della BMW i3 che forniscono 240 kWh di energia totale. Energia sufficiente a percorrere approssimativamente 100 km, ovvero 50 miglia nautiche.

Come detto sopra, la velocità massima dell'imbarcazione è di 55 km/h, la sua velocità di crociera standard però è di 24 nodi, ovvero 45 km/h. Al di là dell'enorme comfort offerto dal THE ICON, che possiede persino un impianto audio Dolby Atmos, l'imbarcazione è anche estremamente silenziosa se paragonata a qualsiasi altra a motore termico.

Tuttavia chi segue il mondo delle auto lo sa bene: BMW ha collaborato con il compositore premio Oscar Hans Zimmer per comporre dei suoni che possano in qualche modo "arricchire" in maniera futuristica l'accelerazione dei propri veicoli. Suoni che ritroviamo anche sul THE ICON, come se BMW avesse voluto mettere la sua firma in calce all'opera...

Volete conoscere il prezzo del THE ICON? BMW non ha rilasciato tale dettaglio, molto probabilmente si tratta solo di un esercizio di stile e non di un prodotto da commercializzare, un giorno però il marchio tedesco potrebbe sempre cambiare idea...