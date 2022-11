Il BMW CE 04 diventa un'opera d'arte di FLYCAT, Street Artist milanese

Quando l'arte incontra il mondo dei motori, auto, scooter e moto diventano a loro volta delle opere d'arte. Questa volta è successo al futuristico scooter elettrico BMW CE 04, decorato dall'artista urbano FLYCAT, risultato di un progetto in cui l'arte ha incontrato la sostenibilità.

Lo street artist milanese ha usato le superfici dello scooter elettrico BMW Motorrad (abbiamo provato il nuovo BMW CE 04) come fossero un telo bianco per raccontare - con i suoi graffiti - le storie che si intrecciano tra le vie della metropoli. Il BMW CE 04 rappresenta in questo caso il traghettamento del brand centenario verso il futuro, all'insegna di un'esperienza di commuting urbano evoluto e a zero emissioni, dunque sostenibile per l'ambiente.

FLYCAT ha interpretato in maniera assolutamente personale il lettering, ispirandosi quindi ai caratteri degli alfabeti di tutto il mondo, presenti e passati. La personalizzazione dello scooter è infatti stata realizzata seguendo i precetti del FVTVRI$MO CÆLE$TE, stile artistico che definisce il pensiero artistico di FLYCAT. L'arte di FLYCAT non rappresenta solo un'evoluzione dell'arte spray contemporanea, è anche arricchita da tecniche ancestrali quali la cuneiforme e l'alfabeto proto-cananeo.

FLYCAT ha commentato così la propria opera: “Ho voluto realizzare attraverso le forme che danno vita al mio segno, quello che chiamo camouflage urbano, la struttura della ‘lettera’ viene scomposta per renderne così difficile la propria decodificazione, creando una sorta di manto protettivo sopra il telaio dello scooter, sul lato destro appare la scritta BMW mentre dal lato parallelo la mia firma-tag”.

“Con questo progetto BMW Motorrad Italia vuole celebrare l’arte urbana più vera e inclusiva, quella che nasce sulle strade e viene nobilitata da una grande passione. La stessa passione che sulle due ruote permette di vivere l’esperienza del Make Life A Ride, che è il claim di BMW Motorrad. E la città è l’ambiente naturale per il BMW CE 04” ha invece dichiarato Alessandro Salimbeni, Direttore Generale di BMW Motorrad Italia.