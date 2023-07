Blur stasera 22 Luglio 2023 al Lucca Summer Festival: tutte le info

A 24 ore dalla pubblicazione del nuovo album dei Blur “The Ballad of Darren”, ed a pochi giorni dai due concerti-evento a Wembley, i Blur arrivano in Italia al Lucca Summer Festival, dove si esibiranno alle Mura Storiche.

L’arrivo delle leggende del britpop rappresenta uno degli eventi più attesi dai fan di questo luglio musicale rovente, fatto di concerti che stanno toccando tutte le principali venue del nostro paese.

I biglietti per il concerto dei Blur a Lucca sono ancora disponibili sulle principali piattaforme di ticketing ai seguenti prezzi:

Settore Pit Area Posto In piedi €. 69,00 + prev.

Posto In Piedi €. 52,00 + prev.

Gradinata Laterale A €. 120 + prev.

Gradinata Laterale B €. 78,00 + prev.

Per quanto riguarda gli orari e gli ingressi, invece, l’apertura dei cancelli è prevista alle 15, mentre alle 20 si esibiranno i Sound Mine ed alle 21:30 sul palco saliranno i Blur. Gli ingressi saranno i seguenti:

Posto in piedi: Viale Carducci (lato Porta S.Anna)

Area Pit: Viale Regina Margherita

Gradinate A/B: Viale Regina Margherita

Disabili: Viale Cavour

Sulla scaletta è difficile fare previsioni dal momento che si tratta della prima esibizione dal lancio dell’album: rispetto a quanto fatto altrove quindi probabilmente ci saranno delle modifiche, ma chiaramente non mancheranno i principali successi della band come Girls & Boys, Tender, The Universal, Song 2, Parklife, Coffee & TV, End of a Century e Beetlebum.