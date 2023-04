Blowhammer accoglie ROG Phone 7 con una Limited Edition Capsule per nerd

Se anche voi rientrate tra quelle persone che rimandano costantemente il fare shopping in termini di vestiti (diciamocelo apertamente: una delle cose più rompiscatole di sempre) per poi non sapere mai cosa indossare, adesso potreste non avere più troppe scuse. Infatti, al netto del vestiario di Everyeye, ora c'è Blowhammer x ROG.

A tal proposito, la collaborazione tra i due brand, che arriva a ridosso dell'evento di presentazione di ASUS ROG Phone 7 (la data da fissare sul calendario in quel contesto è quella del 13 aprile 2023), porta con sé una capsule Limited Edition. Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: il vestiario coinvolto può essere tranquillamente indossato anche offline, magari anche per rendere un po' meno noiose quelle situazioni di famiglia che usualmente hanno luogo nel weekend (se poi porterete con voi uno smartphone da gaming, tanto meglio).

La capsule disegnata in l'occasione del lancio di ROG Phone 7, che pesca in termini di design dai dispositivi Republic of Gamers, trova però probabilmente il suo contesto migliore quando si sta giocando online. Immaginatevi di indossare la felpa con cappuccio durante una live streaming o anche banalmente mentre vi trovate dinanzi al computer. Eccovi trasformati in un vero "giocatore professionista". Esagerazioni a parte, non siamo degli esperti di moda ma nell'annuncio si legge che ci sono "fibre di tessuto innovative che sfidano il Fashion System tradizionale". Su quello ci fidiamo, considerando che anche a noi a prima vista sembra si tratti di qualcosa di più interessante del solito.



In ogni caso, se siete intrigati dal tutto, dalle felpe alle t-shirt, potreste voler approfondire il progetto mediante il portale ufficiale di Blowhammer. Da quest'ultimo si apprende che ci sarà tempo fino al 5 giugno 2023 per portarsi eventualmente a casa il tutto. Tra l'altro, c'è una certa varietà in termini di colorazioni, anche se i LED che si vedono nella presentazione non sono inclusi nel prezzo (un vero peccato, anche perché finalmente l'armadio avrebbe finalmente assunto un look più interessante).